Jack the Box Aktie: Das war abzusehen!

Die aktuelle Dividendenrendite für Jack The Box beträgt 2,26 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Durchschnitt (1,97 Prozent) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Jack The Box in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit fünf positiven und neun negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Jack The Box daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Jack The Box mit einer Rendite von -12,84 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite von Jack The Box mit -7,9 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Langfristig gesehen wird die Jack The Box-Aktie laut Analystenmeinung als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 3 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 93,67 USD, was einer erwarteten Performance von 25,96 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut" für die Analysteneinschätzung.