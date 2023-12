Jack the Box Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktie von Jack The Box wird derzeit fundamental betrachtet als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,26 liegt sie 65 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", die ein KGV von 48,66 aufweisen. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Anlegerstimmung bezüglich Jack The Box wird in den sozialen Medien diskutiert und spiegelt eine uneinheitliche Meinung wider. In den letzten beiden Wochen überwogen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen eher negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jack The Box mit 2,64 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Die Aktie wird daher als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ist die Aktie von Jack The Box mit einem aktuellen Kurs von 80,83 USD um +15,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -1,82 Prozent beläuft. Zusammenfassend wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.