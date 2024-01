Jack the Box Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Jack The Box wurde der 7-Tage-RSI bewertet und liegt momentan bei 60,26 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da auch hier weder ein "überkauft" noch "überverkauft" festgestellt wurde.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 17,26 und liegt damit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Jack The Box-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf 5 guten, 7 neutralen und 1 schlechten Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 89,9 USD, was auf eine künftige Performance von 10,13 Prozent hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" basierend auf der Analysteneinschätzung.

Die Anleger-Stimmung zu Jack The Box war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in den sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.