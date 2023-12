Jack the Box Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Aktienkurs von Jack The Box hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 17,7 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,39 Prozent verzeichnete, liegt Jack The Box mit 19,09 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wurde die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jack The Box derzeit einen Wert von 17 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 17,26 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was um 65 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie von Jack The Box unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jack The Box-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 82,43 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 84,79 USD liegt, was einem Unterschied von +2,86 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 68,83 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+23,19 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird die Jack The Box-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Jack The Box. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als "Gut", 7 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 89,9 USD, was einer Erwartung in Höhe von 6,03 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".