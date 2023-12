Jack Sewing Machine Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Jack-Aktie ergibt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,67 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine Abweichung von +2,66 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Jack-Aktie einen Wert von 34,48 für den RSI7 und 40,73 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung auf dieser Basis führt.

Im Branchenvergleich hat die Jack-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance gezeigt, mit einer Performance von 12,11 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -0,75 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche und einem durchschnittlichen Rückgang von -0,43 Prozent im "Industrie"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer Fokussierung auf die positiven Themen rund um Jack. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.