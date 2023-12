Jack Sewing Machine Aktie: Ruhe bewahren!

Anleger: Das Unternehmen Jack wird an der Börse nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten bewertet, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien. Unsere Analysten haben die Kommentare und Bewertungen zu Jack auf verschiedenen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Jack in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie von Jack als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber einer Aktie verstärken oder sogar umkehren. Bei Jack wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb die Bewertung in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtbild für das langfristige Sentiment ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Jack eine Performance von 14,45 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 0,09 Prozent, was bedeutet, dass Jack im Branchenvergleich um +14,35 Prozent besser abschnitt. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0,13 Prozent, wobei Jack um 14,32 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie von Jack in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Jack zeigt einen neutralen Wert. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 53,97, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 47,15 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators für die Aktie von Jack.