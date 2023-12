Jack Sewing Machine Aktie: Ist das wirklich normal?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Jack eine Rendite von 14,45 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 14,56 Prozent darstellt. Dies liegt weit über dem Durchschnitt von -0,11 Prozent. Bezogen auf Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite bei -0,17 Prozent, wobei Jack aktuell 14,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktien von Jack wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutral bis mittleres Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Jack bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 20,18 CNH für den Schlusskurs der Jack-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,19 CNH, was einem Unterschied von +5 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,62 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Jack-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment wurde anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bewertet. In den letzten zwei Wochen wurde über Jack besonders positiv diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Jack auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.