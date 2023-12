Jack Nathan Medical Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Jack Nathan Medical-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 53,85, wodurch die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Jack Nathan Medical wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Anleger waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Jack Nathan Medical eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jack Nathan Medical-Aktie bei 0,08 CAD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,045 CAD, was einen Abstand von -43,75 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,05 CAD und einer Differenz von -10 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

