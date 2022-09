Jack Dorsey wird heute im Rechtsstreit zwischen Elon Musk und Twitter befragt: Was Sie wissen müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Twitter Inc. (NYSE:TWTR) Mitbegründer Jack Dorsey wird am Dienstagmorgen von den Anwälten des Unternehmens und von Elon Musk via Zoom unter Eid befragt, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine am späten Montag eingereichte Ankündigung einer eidesstattlichen Erklärung. Was geschah: Für Uneingeweihte: Musk und Twitter haben sich nach der Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) CEO's Entscheidung, aus einem 44 Milliarden Dollar Deal zum Kauf… Hier weiterlesen