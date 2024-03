Jac Recruitment Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Jac Recruitment-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 653,69 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 730 JPY, was einem Unterschied von +11,67 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 699,22 JPY, was einem Unterschied von +4,4 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert von 65,08 für den RSI7 und 42,65 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.