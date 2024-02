Jac Recruitment Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Jac Recruitment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 641,72 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +15,63 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 674,53 JPY über dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jac Recruitment in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jac Recruitment-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Stimmung, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen über Jac Recruitment stattgefunden haben.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Jac Recruitment-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.