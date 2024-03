Jac Recruitment Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Aktie von Jac Recruitment wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um Anlegern eine Einschätzung zu ermöglichen. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 658,56 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 764 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,01 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (708,8 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jac Recruitment-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 6, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,7, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Jac Recruitment-Aktie daher eine ausgewogene Einschätzung aus verschiedenen Analysen, die Anlegern als Orientierung dienen kann.