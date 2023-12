Jac Recruitment Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jac Recruitment bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Jac Recruitment-Aktie derzeit +1,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, so beträgt die Distanz +2,77 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jac Recruitment liegt bei 68,35, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Jac Recruitment. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Somit wird Jac Recruitment in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Jac Recruitment in allen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der aktuellen Analyse und Einschätzung.