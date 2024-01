Jac Recruitment Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Jac Recruitment stand kürzlich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jac Recruitment, weshalb insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jac Recruitment verläuft aktuell bei 635,41 JPY. Der Aktienkurs selbst ging bei 645 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1,51 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt derzeit +0,11 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit bei der technischen Analyse der Aktienkurs der Jac Recruitment die Bewertung "Neutral".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird eine Überkauftheit der Jac Recruitment-Aktie auf 7-Tage-Basis festgestellt, weshalb die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da hier weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale vorliegen.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, wodurch Jac Recruitment insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als unauffällig bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.