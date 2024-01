Jac Recruitment Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jac Recruitment. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75,2 Punkte, was bedeutet, dass Jac Recruitment momentan überkauft ist und die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 52,66, was darauf hindeutet, dass Jac Recruitment weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Jac Recruitment gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Jac Recruitment verläuft aktuell bei 635,41 JPY, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 645 JPY, was einen Abstand von +1,51 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 644,32 JPY, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Jac Recruitment in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Es wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer gesamten "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.