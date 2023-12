Jabil Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Die Aktie von Jabil wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt drei "Gut"-Bewertungen abgegeben, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates zu Jabil im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 111,33 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -15,16 Prozent. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Jabil eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Jabil in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 93,07 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche um -4,39 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jabil im Branchenvergleich eine Outperformance von +97,46 Prozent erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,03 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Jabil 93,1 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Jabil ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Jabil beträgt 0,25 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,81 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten geben Jabil deshalb eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jabil diskutiert, wobei an neun Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An fünf Tagen überwog die negative Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer erhält Jabil insgesamt eine "Gut"-Bewertung.