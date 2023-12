Jabil Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Jabil in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Jabil leicht mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, schüttet Jabil im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0,25 % aus, was 11546,25 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 11546,5 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei Jabil liegt der RSI bei 80,47, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 54,18 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Analysten sind der Meinung, dass Jabil insgesamt eine "Gute" Einschätzung erhält, da 3 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Jabil liegt bei 111,33 USD, was einer erwarteten negativen Kursentwicklung von -12,65 % entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Die Untersuchung der Analysten führt insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".