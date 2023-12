Jabil Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten zwei Wochen wurde Jabil von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung erreicht die Einstufung daher das Niveau "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Jabil mit einem Wert von 15,98 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 44 für die Aktie, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 132,91 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 104,79 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des geringen Unterschieds von 4,67 Prozent.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Jabil abgegeben haben, verteilen 3 Kauf- und 0 Verkaufsempfehlungen, was insgesamt eine "Gut"-Einstufung ergibt. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Jabil bei 111,33 USD, was einer erwarteten negativen Entwicklung von -16,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung und insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung basierend auf der Analysten-Untersuchung.