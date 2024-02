Jabil Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse der Jabil-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 115,27 USD liegt, während der aktuelle Kurs 137,08 USD beträgt. Dies entspricht einer positiven Abweichung um 18,92 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 129,1 USD, was einem Abstand von +6,18 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf fundamentalen Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jabil einen Wert von 10 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,16 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass es eine starke Diskussionsintensität rund um Jabil gibt, was als positives Signal bewertet wird. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen wider. Dies, zusammen mit acht ermittelten Handelssignalen (6 Gut- und 2 Schlecht-Signale), führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ist die Aktie von Jabil aus technischer und fundamentaler Sicht sowie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen.