J Trust Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für J beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 18,18 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI an, dass J weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der J bei 461 JPY, was einer Entfernung von +4,11 Prozent vom GD200 (442,8 JPY) entspricht. Dies führt zu einem neutralen Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 463,46 JPY, was wiederum zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand -0,53 Prozent beträgt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien für J wurde von unseren Redakteuren als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie J daher auf verschiedenen Ebenen als neutral eingestuft.