J Trust Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der J-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 451,56 JPY verläuft. Da der Aktienkurs bei 408 JPY lag, was einem Abstand von -9,65 Prozent entspricht, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 464,46 JPY, was einer Differenz von -12,16 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb die Bewertung hier als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um J beschäftigt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die J-Aktie liegt bei 98, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit 66,67 bewertet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die J-Aktie.