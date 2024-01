J Trust Aktie: Ist es das gewesen?

Das Stimmungsbild zu J bei den Anlegern in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Die diskutierten Themen waren größtenteils neutral, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wurde.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz zu J blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von J einen Abstand von +4,11 Prozent vom GD200 auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei einem Kurs von 463,46 JPY, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zur Einschätzung, ob der Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass J momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse führt.