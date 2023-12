J Trust Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die aktuelle Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von J ist neutral. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien über den Aktienmarkt in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 444,09 JPY, während der aktuelle Kurs bei 454 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,23 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs (466,52 JPY) des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -2,68 Prozent. Somit wird die J-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,23 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 57,86 Punkten liegt. Zusammen führt dies zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert als sonst. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating für die J-Aktie vergeben.