J&T Direktbank erhöht Tagesgeld- und Festgeldzinssätze auf bis zu 4,1% p.a.

Frankfurt am Main (ots) -Die J&T Direktbank erhöht zum 03.August 2023 die Konditionen sämtlicher Produkte.Der Tagesgeldzins (https://www.jtdirektbank.de/tagesgeld.html) steigt von 3,3% auf 3,65%. Darüber hinaus erhöhen sich alle Zinssätze des Festgeldangebotes (https://www.jtdirektbank.de/festgeld.html) auf bis zu 4,1% Zinsen pro Jahr. Das Besondere: Wir sind fair, transparent und machen keine Unterschiede! Alle Konditionen gelten sowohl für Neu-, als auch Bestandskunden.Arthur Iliyav, Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung erklärt: "Mit der letzten Zinsentscheidung der EZB am 27.07.2023 wird auch die J&T Direktbank die Zinssätze für alle Produkte und Laufzeiten erhöhen. Weil Fairness und Transparenz für die J&T Direktbank selbstverständlich sind, gelten alle Konditionen für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen. Im Laufe der nächsten Monate erwarten wir stagnierende und vielleicht auch sinkende Zinssätze. Deshalb sind aktuell vor allem kurze Laufzeiten von einem Jahr mit 4,1% Zinsen sehr attraktiv. Trotzdem gilt: Wer langfristig plant, erhält genau jetzt weit überdurchschnittliche Konditionen für lange Laufzeiten, denn wir wissen nicht, wie lange dieses äußerst hohe Zinsniveau noch gehalten werden kann."Festgeldzinsen ab 03.08.2023 im Überblick:1 Jahr: 4,1% Zinsen p.a.2 Jahre: 4,0% Zinsen p.a.3 Jahre: 4,0% Zinsen p.a.4 Jahre: 4,0% Zinsen p.a.5 Jahre: 4,0% Zinsen p.a.Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:- Attraktive Zinsen über alle Laufzeiten bis zu 4,1% p.a.- Kostenlose Kontoführung- Kostenloses J&T Tagesgeldkonto als Voraussetzung- Banking sicher und einfach mit der J&T Online-Banking App- Gesetzliche Einlagensicherung mit bis zu 100.000EUR pro Person nach EU-RichtlinieAlle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.Die J&T Direktbank auf einen Blick:Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, a.s. Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind.Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl telefonisch als auch per Chat und Co-Browsing, zur Verfügung.Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.Pressekontakt:Nils RaheJ&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung DeutschlandFranklinstraße 56D-60486 Frankfurt am MainE-Mail: presse@jtdirektbank.deOriginal-Content von: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell