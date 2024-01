Mit J Smart wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Aktie von J Smart & Contractors wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 153,19 GBP, während der Aktienkurs (1,275 GBP) um -99,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 117,51 GBP, was einer Abweichung von -98,91 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von J Smart & Contractors ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 262,51 auf, was 627 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (36,08). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die J Smart & Contractors-Aktie liegt bei 100, was auf eine Überbewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (96,19) zeigt eine Überbewertung an. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividende betrifft, können Investoren, die derzeit in die Aktie von J Smart & Contractors investieren, bei einer Dividendenrendite von 2,08 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".