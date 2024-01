J Smart Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von J Smart & Contractors hauptsächlich von privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Neutral" einzustufen ist. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aktie bei 50 liegt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 0, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte J Smart & Contractors in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um 6,91 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,59 Prozent für J Smart & Contractors. Im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,49 Prozent hatte, lag die Aktie 27,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 2,08 Prozent, was 2,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.