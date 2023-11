J Smart Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die technische Analyse der J Smart & Contractors Aktie zeigt, dass sie derzeit -12,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -23,46 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Aktie von J Smart & Contractors eine Rendite von 2,08 % auf, was einem geringeren Ertrag von 2,33 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Bauwesen entspricht. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Vergleicht man die Aktienkursentwicklung von J Smart & Contractors mit dem Durchschnitt der Branche "Industrie", so zeigt sich eine Rendite von -20,56 Prozent, was mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Bauwesen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,9 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei J Smart & Contractors mit 24,46 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für J Smart & Contractors liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von J Smart & Contractors daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.