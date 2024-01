J Smart Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für J Smart & Contractors in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 0, was darauf hindeutet, dass J Smart & Contractors überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird J Smart & Contractors auf fundamentaler Basis als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 262,51 einen deutlichen Abstand zum Branchen-KGV von 36,69 aufweist. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln sowohl positive als auch negative Ausschläge wider, wobei in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert behandelt wurden. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend wird die Aktie von J Smart & Contractors bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.