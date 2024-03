J Smart Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von J Smart & Contractors hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -21,82 Prozent erzielt, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Unternehmen im Bereich "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 2,54 Prozent verzeichnet, liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 24,36 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von J Smart & Contractors einen Wert von 272 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 164,75 als überbewertet gilt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 144,62 GBP, während der Aktienkurs bei 137,5 GBP um -4,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 131,5 GBP weist eine Abweichung von +4,56 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Dividendenrendite weist J Smart & Contractors derzeit eine Rendite von 2,53 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,26 % im Bereich "Bauwesen". Mit einer Differenz von lediglich 1,73 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.