J Smart Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der J Smart & Contractors derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 156,69 GBP, während der Kurs der Aktie bei 127,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -18,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 127,79 GBP deutet auf eine Abweichung von -0,23 Prozent hin, was die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 28 liegt. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von J Smart & Contractors 28,65 Euro zahlt, was 13 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 32. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei J Smart & Contractors ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Themen in den Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die J Smart & Contractors-Aktie liegt bei 33, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.