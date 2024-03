J Smart Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Aktie von J Smart & Contractors wurde in den vergangenen Monaten hinsichtlich ihrer Kommunikation im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wurde als gut eingestuft, da in den Kommentaren und Diskussionen überwiegend positive Themen angesprochen wurden.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industriesektor schnitt die Aktie mit einer Rendite von -21,82 Prozent deutlich schlechter ab. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche lag die Rendite von J Smart & Contractors mit -21,85 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der J Smart & Contractors-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 145,57 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 137,5 GBP lag, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Die kurzfristige Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergab jedoch eine gute Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt lag.

Insgesamt erhält die J Smart & Contractors-Aktie daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.