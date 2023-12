J Smart Aktie: Ist es vollbracht?

Derzeit schüttet J Smart & Contractors niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 2,32 Prozentpunkte (2,08 % gegenüber 4,4 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der J Smart & Contractors von 127,5 GBP mit -18,87 Prozent Entfernung vom GD200 (157,15 GBP) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 129,33 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der J Smart & Contractors-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt J Smart & Contractors mit einer Rendite von -20,56 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,64 Prozent. Auch hier liegt J Smart & Contractors mit 24,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die J Smart & Contractors-Aktie hat einen Wert von 33 in den letzten 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (33,33) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für J Smart & Contractors.