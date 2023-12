J Smart Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die J Smart & Contractors derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 155,54 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (127,5 GBP) um -18,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 125,28 GBP, was einer Abweichung von +1,77 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von J Smart & Contractors beträgt 262 und liegt somit über dem Branchendurchschnitt von 35. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher als überbewertet einzustufen und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,67 Prozent, was 26,35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 6,33 Prozent, wobei J Smart & Contractors aktuell 25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über J Smart & Contractors wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt eine überwiegend negative Richtung. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.