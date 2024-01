J.S. Held weitet die strategische Führungsebene im schnell wachsenden globalen Bereich Construction Advisory aus

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held weitet das strategische Führungsteam für den schnell wachsenden Bereich Construction Advisory aus. Hier erfahren Sie mehr über die Erweiterung des Teams: https://www.youtube.com/watch?v=EmBcSp-j3YA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4068210-1&h=2023571610&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEmBcSp-j3YA&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEmBcSp-j3YA).J.S. Held's Globale Bauberatung bietet technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen für Kunden, die Ingenieurs- und Bauprojekte durchführen und dabei in Dispute verwickelt werden, wie zum Beispiel Verzögerungen, Quantum und Sorgfaltsstandard. Die Führung des Teams übernimmt Mark Cohen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4068210-1&h=2678470540&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4068210-1%26h%3D2722480556%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fmark-cohen%26a%3DMark%2BCohen&a=Mark+Cohen), ein 33-jähriger Experte für die Beilegung von Streitigkeiten, Projektberatung, Analyse von Ansprüchen und Risikomanagement. Das erweiterte Führungsteam bearbeitet zahlreiche inländische und internationale Projekte und berät weltweit Kunden. Dies sind weitere Mitglieder:Leiter Nordamerika − Wiley Wright (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4068210-1&h=680815805&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4068210-1%26h%3D915506757%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fwiley-wright%26a%3DWiley%2BWright&a=Wiley+Wright) hat mehr als 40 Jahre Erfahrung. Er ist spezialisiert auf gerichtliche Buchführung und die Analyse von wirtschaftlichen Schäden mit dem Fokus Bau, Regierungsverträge sowie Umweltsanierung und Allokationen.Leiter Europa, Naher Osten, Afrika und Asien − Gary Kitt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4068210-1&h=2764470473&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4068210-1%26h%3D2063923651%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fgary-kitt%26a%3DGary%2BKitt&a=Gary+Kitt) ist ein hocherfahrener staatlich geprüfter Vermessungsingenieur, staatlich geprüfter Bauexperte, staatlich geprüfter Mediator und FIDIC-zertifizierter Juror mit mehr als 40 Jahren an Erfahrung mit Bau- und Ingenieursprojekten weltweit.Leiter Spanien und Lateinamerika − Enrique Abiega (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4068210-1&h=1852828347&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4068210-1%26h%3D1518983200%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fenrique-abiega%26a%3DEnrique%2BAbiega&a=Enrique+Abiega), der sowohl industrieller Ingenieur ist als auch einen MBA-Titel (Hons) von INSEAD hält. Enrique bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit. Er hat für Arbeitgeber und Kunden in den Bereichen Vertrags- und Anspruchsmanagement, Ausschreibungen, Beilegung von Streitfällen und Gerichtsverfahren gearbeitet.Das Construction Advisory Team besteht aus fast 200 Mitarbeitern. Es vermittelt in mehr als 15 Sprachen Expertenwissen. Dank jahrzehntelanger technischer praktischer Erfahrung bieten sie Unterstützung bei Projekten auf allen Ebenen und in allen Bauphasen. Jedes erfolgreiche Projekt, von der Projektidee bis zur Ausführung, ist das Ergebnis einer umfassenden Planung und kontinuierlichen Unterstützung. Unser Project Support Services Team innerhalb von Construction Advisory ist marktführend. Es bietet Vertretung des Eigentümers, Projektmanagement, Planung und Dienstleistungen in den gesamten USA. Unser Team zur Beilegung von Streitigkeiten bietet gründliche Beratung für Kunden, die in komplexe Baustreitfälle, Gerichtsverfahren und Schiedsverfahren auf der gesamten Welt verwickelt sind.Dank unserer globalen Ressourcen, Fähigkeiten und Erfahrungen konnten wir tausende von Projekten in zahlreichen Sektoren in mehr als 80 Ländern und auf sechs Kontinenten für globale und nationale Anwaltskanzleien, internationale EPC-Bauunternehmer, Projekteigner, Lieferanten und spezialisierte Unterauftragnehmer durchführen.J.S. Held-Experten für Bauberatung sind in der Branche anerkannt und werden von Peers und Kunden als Sachkundige für Qantum, Verzögerungen und Technik angesehen. Diese Experten sind bekannt für ihr fundiertes Fachwissen und ihre Erfahrung bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen im Bauwesen und sie bieten objektive Einblicke. Unsere Bauexperten umfassen professionelle und staatlich geprüfte Ingenieure, Buchhalter, Generalunternehmer, Experten für Baumanagement, Kostenplaner, Kalkulatoren, Planer und Experten für Bauordnung, die als vertrauenswürdige Berater fungieren. Sie bieten umfangreiches Wissen, das Kunden hilft, komplexe Angelegenheiten in zahlreichen Branchen und an vielfältigen Orten zu steuern.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4068210-1&h=2180424747&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4068210-1%26h%3D3654889445%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252F%26a%3DJ.S.%2BHeld&a=J.S.+Held) ist eine globale Beratungsfirma, die technisches, finanzielles, wissenschaftliches und strategisches Fachwissen bietet, und damit Kunden hilft, Werte zu realisieren und Risiken zu mindern. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.Kristi L. StathisGlobal Public RelationsJ.S. Held+1 786 833 4864Kristi.Stathis@jsheld.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=EmBcSp-j3YA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4068210-1&h=2023571610&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEmBcSp-j3YA&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEmBcSp-j3YA)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4068210-1&h=3409560003&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4068210-1%26h%3D2272447100%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1824221%252FJS_Held_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1824221%252FJS_Held_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1824221%2FJS_Held_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/js-held-weitet-die-strategische-fuhrungsebene-im-schnell-wachsenden-globalen-bereich-construction-advisory-aus-302036010.htmlOriginal-Content von: J.S. Held, übermittelt durch news aktuell