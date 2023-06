J.S. Held erweitert seine strategische Beratung für den afrikanischen Markt durch die Übernahme von Africa Matters Limited

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -JERICHO, N.Y., 5. Juni 2023 /PRNewswire/ – Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held gibt heute die Übernahme von Africa Matters Limited bekannt, einem auf Afrika fokussierten strategischen Beratungsunternehmen, das Geschäftsanalyse, Stakeholder Engagement und Nachhaltigkeitsberatung anbietet. Mit Niederlassungen in London und Kampala, Uganda, stärkt diese Übernahme J.S. Helds Reichweite in Afrika. Africa Matters Limited berät Investoren bei ihrem Wachstum und ihrer Expansion auf dem afrikanischen Kontinent. Das Unternehmen hilft Kunden und Gastregierungen auch dabei, in Investitions- und Handelsfragen eine gemeinsame Basis und Anknüpfungspunkte zu finden.„Die Übernahme von Africa Matters Limited erweitert J.S. Helds Global Investigations Practice und unser breiteres Geschäft und stärkt unsere Expertise in der Risikoberatung", sagt Philip Worman, Senior Managing Director im Londoner Büro von J.S. Held. „Africa Matters Limited verfügt über fundiertes Fachwissen und Erfahrung in Afrika, was unsere Fähigkeit stärkt, Kunden bei der Erschließung dieser schnell wachsenden und komplexen Märkte zu unterstützen."Ross Alexander, Executive Chairman, erklärt: „Die umfangreichen öffentlichen und privaten Netzwerke von Africa Matters Limited auf dem gesamten Kontinent, die über 26 Jahre hinweg aufgebaut wurden, ermöglichen es uns, firmeneigene Analysen zu erstellen, Zugang und Einfluss zu gewinnen und für Kunden, die Chancen maximieren und Risiken minimieren wollen, Wirkung zu erzielen. Zu unserer globalen Kundenliste, unter anderem in den Bereichen Energie, Bergbau und Finanzdienstleistungen, gehören sowohl Unternehmen, die bereits seit langem in Afrika vertreten sind, als auch solche, die zum ersten Mal auf dem Kontinent investieren."„Die auf die afrikanischen Märkte ausgerichtete Geschäftsanalyse von Africa Matters Limited hilft Kunden, das Umfeld zu verstehen, in das sie investieren oder in dem sie tätig sind", sagte Geschäftsführer Piers Dawson. „Unser tiefes Verständnis führt zu maßgeschneiderten Erkenntnissen, die den Markteintritt und gegebenenfalls die Identifizierung von Partnern erleichtern und gleichzeitig Risiken mindern und die Integrität des Rufs unterstützen." Piers berät Kunden aus dem Finanzdienstleistungs- und Energiesektor mit Schwerpunkt auf Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, Private-Equity-Firmen sowie Stromerzeugungs- und -verteilungsunternehmen.Managing Director Indigo Ellis, der sich auf die Sektoren Bergbau, Transport, Logistik und Energie spezialisiert hat, kommentiert die beratende Rolle von Africa Matters Limited bei der Unterstützung des Engagements von Stakeholdern wie folgt: „Unsere umfangreichen Netzwerke in ganz Afrika führen zu einem besonderen Verständnis der Stakeholder im Zusammenhang mit bestimmten Themen, Anlagen oder Sektoren. Dieses Verständnis fließt in unsere strategischen Beratungsaufträge ein, bei denen wir Kunden dabei helfen, den komplexen und verschlungenen Weg zu ihren Geschäftszielen und positiven Entwicklungsauswirkungen zu finden."Durch den Zusammenschluss mit J.S. Helds Team von mehr als 1.500 Fachleuten in über 100 Niederlassungen weltweit erhalten Kunden von Africa Matters Limited Zugang zu neuen Ressourcen und Experten, darunter weiterer Nachhaltigkeits- und ESG-Dienstleistungen, Cybersicherheit, Energiewertschöpfungskette, forensische Buchhaltung, globale Ermittlungen, wirtschaftliche Schäden und Bewertungsdienstleistungen, Umstrukturierung, Turnaround und Konkursverwaltung, forensische Architektur und Ingenieurwesen, Beratung zu Sach- und Infrastrukturschäden, Bauberatung, Bürgschaftsdienste, Ausrüstungsberatung, Unfallrekonstruktion, Strategie für geistiges Eigentum, Bewertung und Streitbeilegungsdienste sowie Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsdienste.Africa Matters Limited wurde 1997 von Baroness Lynda Chalker, der dienstältesten Ministerin des Vereinigten Königreichs für Afrika und Entwicklung in Übersee, gegründet. Nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung gründete Baroness Chalker Africa Affairs Limited, um weiterhin internationale Investitionen in Afrika zu fördern und zu erleichtern und so positive Ergebnisse für Investoren, Gastregierungen und Gesellschaften zu gewährleisten.Experten des Unternehmens liefern den Medien Beiträge zu Themen wie African Market Intelligence in Bezug auf Sicherheitsrisiken, Zugang zu Mineralien, Bergbau und alternative Energien.Weitere Informationen zu Africa Matters Limited joining J.S. Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein globales Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches und finanzielles Fachwissen für sämtliche Vermögenswerte und Risikowerte bietet. Unsere Fachleute fungieren als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit kritischen Ereignissen konfrontiert sind, die dringende Aufmerksamkeit, hohe Integrität, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch für immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, strittige und oft katastrophale Situationen zu bewältigen. Original-Content von: J.S. Held