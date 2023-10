J.S. Held erweitert Turnaround- und Restrukturierungs-, Unternehmensfinanzierungs- und Kapitalbeschaffungskompetenz durch die Akquisition von Phoenix Management Services® und Phoenix IB®, einen bei der FINRA registrierten Broker-Dealer

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -Das weltweit tätige Beratungsunternehmen J.S. Held kündigt erweiterte Expertise im Bereich Unternehmensfinanzierung und Investmentbanking durch die Übernahme von Phoenix-Management an. Angeboten werden operativ fokussierte Turnaround-, Transaktions- und Investor-Dienstleistungen für strategisches Wachstum, und Phoenix IB ®, ein unabhängiger lizenzierter Broker-Dealer nach Bundes- und bundesstaatlichem Wertpapiergesetz (CRD#: 132710/SEC#: 8-66628), der mittelständischen Unternehmen überall in den Vereinigten Staaten Investmentbanking-Lösungen für Sondersituationen anbietet.Phoenix Management Services ® unter der Führung von Michael Jacoby, James Fleet, Brian Gleason und Joseph Nappi verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in mehr als 50 Branchen und über 1.600 Kundenaufträgen, was es dem Team ermöglicht, komplexe Situationen schnell zu beurteilen und wertvolle finanzielle Erkenntnisse und betriebliche Bewertungen zu liefern, um Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor beim Erreichen, ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Die Experten von Phoenix Management Services betreuen mittelständische Kunden aus zahlreichen Branchen und bieten:- Konkursberatung- Geschäfts- und Betriebsbeurteilungen- Krisen-, Turnaround- und Liquiditätsmanagement- Funktionen eines unabhängigen Direktors- Interim-Management (CEO, CFO, COO, CRO)- Investoren Support Dienstleistungen- Operative Verbesserung und Umstrukturierung- Beratung für abgesicherte GläubigerMichael Jacoby, Senior Managing Director und Anteilseigner bei Phoenix-Management, teilt mit: „Wir sehen eine enorme Gelegenheit, das kollektive Know-how unserer Teams im Bereich Führungs-, Finanzen-, Betriebs- und strategisches Management in Verbindung mit den Experten bei J.S. Held zu erweitern." Herr Jacoby fährt fort: „Als Teil von J.S. Held werden unsere Kunden von unserer globalen Präsenz und unseren erweiterten Fähigkeiten profitieren und mit 1.500 Experten zusammenarbeiten, die unter anderem über tiefgehende technische und wissenschaftliche Kenntnisse sowie ein einzigartiges Verständnis von geistigem Eigentum und immateriellen Werttreibern verfügen."Phoenix IB ® bietet M&A-Beratungsdienstleistungen auf der Verkäufer- und Käuferseite sowie Privatschuld- und Kapitalplatzierungen, hauptsächlich für mittelständische Unternehmen. Das Investmentbanking-Team ist bekannt für seine umfassende Erfahrung – Multi-Transaktionsbeziehungen, die sich über Jahrzehnte erstrecken, und eine bewährte Erfolgsbilanz beim Abschluss innovativer und preisgekrönter Transaktionen. Das Team ist besonders erfolgreich bei komplexen Geschäften, wie z. B. bei Nischengeschäften oder Story-basierten Transaktionen, engen Finanzierungsfristen oder erhöhten Hebelanforderungen, ungewöhnlichen Strukturierungsanforderungen und bei Not- oder Turnaround-Verkaufsverfahren (einschließlich 363).David Weiner, Executive Vice President bei J.S. Held teilt mit: „Eine der vielen Qualitäten, die für uns bei dieser Akquisition attraktiv waren, ist die einzigartige Kombination aus unternehmerischen und visionären Führungskräften mit einem beharrlichen Fokus auf den operativen Bereich, die unseren Kunden hilft, den Unternehmenswert zu maximieren." Herr Weiner fährt fort: „Die Hinzunahme des Phoenix-Teams stärkt unser gemeinsames Know-how in vielen Sektoren, darunter Bauwesen, Energie und Strom, Gesundheitswesen, Hightech, Fertigung, Einzelhandel, Telekommunikation, Transport und andere."Als Ergebnis der Transaktion haben Phoenix-Management-Kunden Zugang zu mehr als 1.500 technischen, wissenschaftlichen, finanziellen und strategischen Experten auf fünf Kontinenten, unter anderem in den Bereichen Unternehmensbewertung und Bewertung geistigen Eigentums; Compliance- und regulatorische Beratung; Forensic Accounting, Arbeits- und Streitfalluntersuchungen; M&A-Regulierungsmaßnahmen, ESG- (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Nachhaltigkeitsberatung; Cybersicherheit; Interimmanagement und unabhängige Direktorenkandidaten.Seit mehr als 25 Jahren veröffentlicht Phoenix Management Services seine proprietäre Umfrage „Lending Climate in America", um die nationalen Tendenzen und Trends bei der Kreditvergabe zu bewerten. Jedes Quartal wird die Umfrage landesweit an über 5.000 Kreditgeber verteilt. Besuchen Sie die Kreditumfrage unter Phoenix Management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3991868-1&h=3560437126&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3991868-1%26h%3D1325658331%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.phoenixmanagement.com%252Flending-survey%252F%26a%3DLending%2BSurvey%2Bat%2BPhoenix%2BManagement&a=Kreditumfrage+unter+Phoenix+Management), um mehr zu erfahren.Clearsight Advisors diente im Zusammenhang mit der Transaktion als Finanzberater für Phoenix Management.Um mehr über Phoenix Management, einem Teil von J.S. Held zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-acquires-phoenix-management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3991868-1&h=4058770098&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3991868-1%26h%3D719064787%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fnews%252Fjs-held-acquires-phoenix-management%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fnews%252Fjs-held-acquires-phoenix-management&a=https%3A%2F%2Fwww.jsheld.com%2Fabout-us%2Fnews%2Fjs-held-acquires-phoenix-management).Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technische, wissenschaftliche, finanzielle und strategische Expertise kombiniert, um Kunden zu beraten, die Wert schaffen und Risiken mindern möchten. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringende Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern.Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere, angeboten über PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Kontakt:Kristi L. StathisJ.S. Held LLCkristi.stathis@jsheld.com+1 786 833 4864