Der J.S. Held Globale Risikobericht zeigt Geschäftschancen inmitten von Ungewissheit auf

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -Der J.S. Held Globale Risikobericht präsentiert umsetzbare Erkenntnisse, die strategische Geschäftsentscheidungen unterstützen.Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held stellt den Globalen Risikobericht 2024 vor dem Hintergrund bedeutender geopolitischer Verschiebungen, regulatorischer Entwicklungen, wirtschaftlicher Zwänge und technologischer Fortschritte vor, die zu weitreichenden Auswirkungen führen, die im Jahr 2023 in der globalen Unternehmenslandschaft nachhallen.Der J.S. Held Globale Risikobericht 2024, https://www.jsheld.com/insights/articles/2024-js-held-global-risk-report (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4073996-1&h=440414855&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4073996-1%26h%3D874508861%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Finsights%252Farticles%252F2024-js-held-global-risk-report%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Finsights%252Farticles%252F2024-js-held-global-risk-report&a=https%3A%2F%2Fwww.jsheld.com%2Finsights%2Farticles%2F2024-js-held-global-risk-report), untersucht sechs kritische und miteinander verknüpfte globale Themen und deren Auswirkungen auf die strategische Planung und Entscheidungsfindung von Unternehmen, darunter:- Populismus und der Megazyklus der Wahlen 2024- Chinesische Wirtschaft und Auslandsinvestitionen- KI-Unsicherheit - Der Schnittpunkt von Innovation, Risiko und Regulierung- Klimawandel, Wetter und andere Naturkatastrophen- Extraterritoriale Ausdehnung von ESG-Gesetzen und -Politiken - Komplexität für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung- Politisches Risiko durch staatliche EingriffeDie mehr als 30 technischen, wissenschaftlichen, finanziellen und strategischen Experten, die an dem J.S. Held Risikobericht mitgewirkt haben, haben nicht nur jedes einzelne Risiko unabhängig voneinander analysiert, sondern auch ihre einzigartigen Schnittpunkte, um einen Rahmen zu schaffen, der die Entscheidungsfindung unterstützt und globale Geschäftsmöglichkeiten aufzeigt. „Die sechs Makrothemen sprechen die Risiken und Chancen an, mit denen wir uns täglich mit unseren Kunden auseinandersetzen, Themen, die Geschäftsführer, Finanzleiter, Konzernjuristen und Vorstände nachts wach halten", so Greg Esslinger (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4073996-1&h=1004883501&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4073996-1%26h%3D945403998%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fgreg-esslinger%26a%3DGreg%2BEsslinger&a=Greg+Esslinger), exekutiver Vizepräsident und globaler Ermittlungspraxisleiter.Der Bericht bietet einzigartige Einblicke von Experten in die Zusammenhänge dieser wichtigen Themen und die Geschäftsmöglichkeiten, die sich aus dieser multidisziplinären und integrierten Perspektive ergeben. Die Tiefe und Breite unserer Arbeit auf dem Versicherungsmarkt bietet eine solide Grundlage für Risikobewertung, Datenanalyse, globales Bewusstsein, Einhaltung von Vorschriften, technologische Anpassungsfähigkeit und Risikominderung. Zusammengenommen versetzen diese Fähigkeiten unsere Experten in die Lage, Geschäftsrisiken in verschiedenen geografischen Regionen, geopolitischen Landschaften, regulatorischen Rahmenbedingungen und technologischen Fortschritten besser zu bewerten.Michael Jacoby (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4073996-1&h=3900970717&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4073996-1%26h%3D2532367526%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fmichael-jacoby%26a%3DMichael%2BJacoby&a=Michael+Jacoby+) von Phoenix Management, einem Teil von J.S. Held, der mehr als 400 Kunden in einer Vielzahl von Branchen beraten hat, unter anderem als unabhängiger Direktor und Interimsmanager für 30 Unternehmen, bemerkt: „Der J.S. Held Risikobericht ist insofern einzigartig, als er umsetzbare Erkenntnisse zur Unterstützung strategischer Entscheidungen liefert."In Übereinstimmung mit unserem Ansatz der Unternehmensberatung betrachten die im J.S. Held Risikobericht vermittelten Erkenntnisse Risiken aus verschiedenen Blickwinkeln und nutzen die einzigartige Kombination aus technischem, wissenschaftlichem, finanziellem und strategischem Fachwissen von mehr als 1500 Experten auf sechs Kontinenten. Experten, die in Aufsichtsräten von Unternehmen tätig sind, ehemalige Führungskräfte vor ihrer Beraterkarriere, ehemalige Anwälte, Aufsichtsbehörden und andere Regierungsbeamte, anerkannte Wissenschaftler und Ingenieure, von denen jeder eine einzigartige Perspektive als vertrauenswürdiger Berater für mehr als 8.000 Kunden pro Jahr bietet.„Unser agiles, kollaboratives und kreatives kundenorientiertes Team bietet unseren Kunden auf der ganzen Welt lösungsorientierte Beratung, unabhängig vom Umfang oder der Komplexität eines Projekts; der globale Risikobericht von J.S. Held spiegelt die Rolle als vertrauenswürdiger Berater wider, die wir uns in den letzten fünfzig Jahren erarbeitet haben", so J.S. Helds Präsident und Geschäftsführer Jonathon Held (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4073996-1&h=1272906695&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4073996-1%26h%3D907605357%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252Fabout-us%252Fdirectory%252Fjonathon-held%26a%3DJonathon%2BHeld&a=Jonathon+Held).Wenn Sie Fragen haben oder die in diesem Bericht dargelegten Risiken und Chancen weiter erörtern möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an GlobalRiskReport@jsheld.com.Informationen zu J.S. Held:J.S. Held (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4073996-1&h=3153040382&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4073996-1%26h%3D644533502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.jsheld.com%252F%26a%3DJ.S.%2BHeld&a=J.S.+Held+) ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken mindern wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.Kristi L. StathisGlobal Public RelationsJ.S. Held+1 786 833 4864Kristi.Stathis@jsheld.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2324070/JS_Held_Global_Risk_Report.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4073996-1&h=445965223&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4073996-1%26h%3D2553685098%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2324070%252FJS_Held_Global_Risk_Report.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2324070%252FJS_Held_Global_Risk_Report.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2324070%2FJS_Held_Global_Risk_Report.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4073996-1&h=2563317295&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4073996-1%26h%3D2025924967%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1824221%252FJS_Held_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1824221%252FJS_Held_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1824221%2FJS_Held_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-js-held-globale-risikobericht-zeigt-geschaftschancen-inmitten-von-ungewissheit-auf-302041544.htmlOriginal-Content von: J.S. Held, übermittelt durch news aktuell