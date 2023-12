J S Corrugating Machinery Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Js Corrugating Machinery ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Laut dem Anleger-Sentiment basiert dies auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die vor allem von positiven Themen geprägt waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Js Corrugating Machinery derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,52%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 22,72 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Js Corrugating Machinery bei 17,91 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,19 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -20,77 Prozent. Die Bewertung des GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei einem Abstand von -4,77 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Js Corrugating Machinery aufgrund des Anleger-Sentiments, der Dividende, der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse eine insgesamt gemischte Bewertung. Die positive Stimmung der Anleger und das vergleichsweise niedrige KGV könnten potenzielle positive Faktoren für die Aktie darstellen, während die niedrige Dividendenrendite und die technische Analyse auf mögliche Risiken hinweisen.