J S Corrugating Machinery Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Js Corrugating Machinery erfolgt nicht nur auf Basis von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Js Corrugating Machinery auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Js Corrugating Machinery in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Js Corrugating Machinery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 16,7 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,53 CNH liegt, was einem Unterschied von -24,97 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (14,48 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-13,47 Prozent), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Js Corrugating Machinery-Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Js Corrugating Machinery liegt bei 19, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Maschinen" auf einem durchschnittlichen Niveau liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Branchenvergleich der Aktienkurse hat Js Corrugating Machinery im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,52 Prozent erzielt, was 30,18 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt -20,54 Prozent, wobei Js Corrugating Machinery aktuell 28,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.