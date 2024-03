Frankfurt (ots) -Der Finanzen Verlag hat J.P. Morgan Asset Management mit dem begehrten "Goldenen Bullen" als "ETF-Haus des Jahres 2024" ausgezeichnet. Die Jury hat bei ihrer Entscheidung besonders das Konzept der "aktiven ETFs" überzeugt: "Die aktiven ETFs von J.P. Morgan Asset Management übertreffen ihren Vergleichsindex und belasten die Anleger nur mit niedrigen Kosten. Neben der Breite der aktiven ETF-Palette für die wichtigsten Anlagekategorien - unter anderem Aktien global, in den USA, Europa, Schwellenländern bis hin zu mehreren asiatischen Märkten, verschiedenen Anleihensegmenten sowie einigen nachhaltigen Strategien - konnte auch das wachsende ETF-Volumen mit dynamischen Netto-Mittelzuflüssen der Gesellschaft die zunehmende Bedeutung der aktiven ETFs untermauern.""Das Beste" aus beiden WeltenSeit sechs Jahren bietet J.P. Morgan Asset Management aktive ETFs in Europa an und hat seitdem unter Beweis gestellt, dass die aktive Managementkompetenz eines globalen Asset Managers mit ausgewiesener Research- und Investmentexpertise in Kombination mit den Vorteilen des ETF-Mantels einen Mehrwert bietet. "Unsere aktiven ETFs verbinden tägliche Transparenz, flexible Handelbarkeit, Liquidität und wettbewerbsfähige Preise mit der Chance, je nach Anlageziel eine langfristige Outperformance gegenüber dem Basisindex zu erzielen und gleichzeitig das Risiko im Laufe der Marktzyklen zu managen", erläutert Ivan Durdevic, Leiter ETF-Distribution bei J.P. Morgan Asset Management."Für das gesamte Team von J.P. Morgan Asset Management ist dies eine großartige Anerkennung unserer fokussierten Bemühungen, aktive ETFs zu etablieren", freut sich Christoph Bergweiler, Leiter des Fondsgeschäfts von J.P. Morgan Asset Management in Kontinentaleuropa. Die führende Position der Gesellschaft in diesem Segment zahlt sich aus - zuletzt konnte sich J.P. Morgan Asset Management auf Rang 5 aller ETF-Anbieter in Europa - gemessen an den Netto-Neugeldzuflüssen in den letzten 12 Monaten - vorarbeiten. Heute bietet J.P. Morgan Asset Management über 30 UCITS-ETFs; das darin verwaltete Vermögen ist auf über 23 Milliarden US-Dollar angewachsen. "In einem Umfeld von Inflation, höheren Renditen und geopolitischen Risiken wird aktives Management für viele ETF-Investoren immer wichtiger und wir können die Re-Aktivierung von bisher passiv verfolgten Strategien beobachten", führt Bergweiler aus und ergänzt: "Unser Ziel ist es, Anlegerinnen und Anlegern die Bausteine zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihre Portfolios stark und resilient für die Herausforderungen der jeweiligen Marktumfelder gestalten können - dafür ist aktives Management unerlässlich" unterstreicht Bergweiler.Fünf Jahre in Folge in Top 3 der "Fondsgesellschaft des Jahres"Die langjährig verlässliche Investmentexpertise und Fondsqualität von J.P. Morgan Asset Management wird auch durch den dritten Rang im Wettbewerb um die "Fondsgesellschaft des Jahres" untermauert. Nach zwei goldenen Bullen in den Jahren 2021 und 2022 sowie zwei zweiten Plätzen 2020 und 2023 "überzeugte J.P. Morgan Asset Management das fünfte Jahr in Folge mit sehr guten Leistungen", stellt der Finanzen Verlag fest. Für diese Auszeichnung wird für Anbieter mit mehr als 30 Fonds der Durchschnitt aller mit einer EURuro-FondsNote bewerteten Investmentfonds ermittelt. "Wir freuen uns sehr über die beiden Auszeichnungen - dies ist eine schöne Bestätigung unsere Engagements, Mehrwert für Anlegerinnen und Anleger zu bieten und Ansporn, über die verschiedenen Investmentplattformen hinweg Anlagelösungen für die unterschiedlichen Anforderungen privater und institutioneller Investoren anzubieten", erklärt Christoph Bergweiler.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen.Dies ist eine Marketing-Kommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.Über J.P. Morgan Asset ManagementAls Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.12..2023 ein Vermögen von 3,1 Billionen US-Dollar. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über 30 Jahren und in Österreich seit 25 Jahren präsent und mit einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexpertinnen und -Experten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche "Insights" zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anlegerinnen und Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.Wichtige Hinweise:Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main. 09ay240603090520Pressekontakt:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt BranchAnnabelle DüchtingPR & Marketing ManagerinTaunustor 160310 Frankfurt am MainTelefon: (069) 7124 25 34E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.comwww.jpmorganassetmanagement.de/PresseOriginal-Content von: J.P. Morgan Asset Management, übermittelt durch news aktuell