J-Oil Mills Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die J-oil Mills-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1807,78 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1980 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,53 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 1982,94 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -0,15 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die J-oil Mills-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über J-oil Mills. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen weder übermäßig im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die J-oil Mills-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 31, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 54,57 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

Schließlich zeigt die Messung der Anleger-Stimmung, dass die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien die J-oil Mills-Aktie als neutral bewerten. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysemethoden ein "Neutral"-Rating für die J-oil Mills-Aktie.