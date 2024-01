J-Oil Mills Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Bei J-oil Mills gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält J-oil Mills daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der J-oil Mills-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1718,38 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 1955 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +13,77 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 1902,72 JPY liegt, und vergleicht ihn mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von +2,75 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber J-oil Mills eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einschätzung vorliegt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass J-oil Mills weder überkauft noch überverkauft ist, was zu "Neutral"-Bewertungen in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das J-oil Mills-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating.