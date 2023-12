J-Oil Mills Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei J-oil Mills wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längere RSI der letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 84,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die J-oil Mills-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 54,35, was bedeutet, dass J-oil Mills weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Analysepunkt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1700,86 JPY für den Schlusskurs der J-oil Mills-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 1924 JPY, was einem Unterschied von +13,12 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 1864,84 JPY liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (+3,17 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält J-oil Mills also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich J-oil Mills ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien beeinflusst die Einschätzungen für Aktien. Bei J-oil Mills wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.