J-Oil Mills Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die J-oil Mills Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1920 JPY gehandelt, was einer Abweichung von -3,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +7,54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten beiden Wochen wurde besonders positiv über J-oil Mills diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität über die vergangenen Monate. Daher erhält J-oil Mills in diesem Punkt die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage RSI für J-oil Mills liegt derzeit bei 85,65 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating zur Folge hat. Der RSI25 zeigt hingegen weder Überkauftheit noch -verkauftheit an und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält J-oil Mills daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.