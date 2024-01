J-Lease Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Bei J-lease wurde der RSI für die letzten 7 Tage und für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die J-lease-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, ist ebenfalls neutral (Wert: 37,27), was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der J-lease-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +2 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen Wert von 1944,7 JPY, während der letzte Schlusskurs darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die J-lease-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von J-lease hat in den sozialen Medien keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge gezeigt. In den vergangenen Tagen wurde das Thema J-lease weder besonders positiv noch negativ diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Stimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf J-lease gegeben hat. Daher wird die Aktie auch auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.