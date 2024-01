J-Lease Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der J-lease-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 2068,97 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2127 JPY liegt, was einer Differenz von +2,8 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 1932,84 JPY liegt, und vergleicht ihn mit dem letzten Schlusskurs, der darüber liegt (+10,05 Prozent), erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der J-lease liegt bei 20,32, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was auf eine neutrale Situation hinweist und entsprechend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei J-lease durchschnittlich sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei J-lease in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.