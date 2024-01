J.Jill Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten J Jill mit 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im vergangenen Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als "Gut"-Titel bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,5 USD, was einer potenziellen Steigerung um 46,29 Prozent entspricht. Somit erhält die J Jill-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Stimmung rund um J Jill wird auch von weichen Faktoren beeinflusst. Laut unseren Analysten waren die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Abweichung des letzten Schlusskurses vom gleitenden Durchschnitt.

Die Stimmung rund um J Jill hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält J Jill daher in dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating auf Basis von Sentiment und Buzz.