J.Jill Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die J Jill-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 24,81 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 26,17 USD, was einem Unterschied von +5,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 24,99 USD, was einem Anstieg von +4,72 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf J Jill gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten bewerten die J Jill-Aktie langfristig als "Gut", da von 18 Analysten 3 eine positive Einschätzung abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,5 USD, was einer Erwartung von 39,47 Prozent entspricht, und somit einer "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die J Jill-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für den Relative Strength-Index (RSI) eine "Gut"-Einstufung.