J.Jill Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Internet kann eine starke Auswirkung auf die Stimmung haben und diese verstärken oder sogar umkehren. Dies kann auch Auswirkungen auf die Einschätzungen von Aktien haben, abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. Für J Jill wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten J Jill 3 Mal eine "Gut"-Bewertung, 0 Mal eine "Neutral"-Bewertung und 0 Mal eine "Schlecht"-Bewertung gegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 39,63 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 36,5 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die J Jill-Aktie zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 66,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen J Jill, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.