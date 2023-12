J.Jill Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von J Jill ist laut einer jüngsten Analyse insgesamt als "Schlecht" zu bewerten. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht, was zu dieser Einschätzung führte. Zudem hat sich die Stimmungslage in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Herabstufung auf "Schlecht" führte. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu dieser Bewertung beiträgt.

In Bezug auf die technische Analyse bedeutet der aktuelle Kurs von 26,66 USD eine positive Entwicklung von +7,03 Prozent im Vergleich zum GD200 (24,91 USD). Allerdings zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, einen Kurs von 28,45 USD und damit ein "Schlecht"-Signal aufgrund des Abstands von -6,29 Prozent.

Die Analysteneinschätzung für die J Jill-Aktie ist insgesamt als "Gut" zu bewerten. Von den insgesamt drei Analystenbewertungen waren alle drei Einstufungen "Gut". Auch kurzfristig wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten lassen eine mögliche Steigerung um 36,91 Prozent vom letzten Schlusskurs ausgehend vermuten, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.